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Компьютеры Кабинета министров подверглись повторной кибератаке
29.06.2017 17:04

Компьютеры Кабинета министров подверглись повторной кибератаке

В четверг, 29 июня, второй на этой неделе хакерской атаке подвергся Кабинет министров Украины. Об этом сообщил менеджер по информации и ИТ Совета предпринимателей при Правительстве Иван Бердецкий в Facebook

"Хакерская атака номер два. Опять все вырублены", - написал Бердецький.

В комментариях Бердецкий уточнил, что системы КМУ на данный момент не восстановились полностью после атаки 27 июня, но доступ к сети с утра был открыт. Сейчас же его опять закрыли из-за угрозы атаки.

Как сообщал MIGnrews.com.ua,  27 июня ряд государственных и частных учреждений стали жертвами хакеров. Вирус заблокировал компьютеры аэропорта "Борисполь", Кабмина, Минфина, Укрэнерго, Укрпочты, Новой почты, ряда банков и прочее. По состоянию на 18:30 этого дня в Киберполицию поступило около 200 заявлений, в том числе и от частных пользователей по  фактам атаки вредоносного программного обеспечения.

Атаке вируса подверглись компьютеры из множества стран, в том числе Великобритания, США и Израиля.

В свою очередь 28 июня в Кабмине объявили, что кибератаки на сети органов власти остановлены.

Теги материала: Кабинет Министров, кибератака, хакеры
Новости СМИ2
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