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Белорусский певец отсудил право на посещение Украины
29.06.2017 16:49

Белорусский певец отсудил право на посещение Украины  Фоторепортаж

Исполнитель из Беларуси,  Макс Корж, обратившись в суд, отсудил право на въезд в Украину. О соответствующем факте певец сообщил в своем Instagram.

В понедельник, 26 июня, на странице музыканта в социальной сети появилось фото с киевского Майдана Незалежности, чем был вызван ажиотаж вопросов у фанатов, относительно того, почему Корж сейчас находится в столице Украины. Ответив на вопросы, Макс сообщил о том, что он отсудил право на посещение Украины.

"В процессе судебного обжалования Постановления в судебном заседании 19.07.2016 г. представителем СБУ были предоставлены пояснения относительно самостоятельной отмены СБУ Постановления о запрете на въезд в Украину гражданину Республики Беларусь Коржу Максиму Анатольевичу, отсутствия на данный момент каких-либо оснований для запрета, каких-либо запретов на въезд в Украину и предоставлено Постановление об отмене запрета на въезда в Украину от 30.05.2016 г. По судебному делу в связи с большой загруженностью Окружного административного суда г. Киева процесс рассмотрения был сильно затянут, что и вызвало задержку с опубликованием информации", - рассказала адвокат музыканта Марина Костенко.

При этом сам певец отметил, что для него такое решение суда было неожиданным.

"Особо на правосудие я никогда не рассчитывал, просто надо было сделать все возможное, вот и запустили процесс. И тут приходит ответ.... Я не знаю, зачем они приняли такое решение, у СБУ была вся власть не делать этого, но я не против. Я музыкант и никак не могу влиять на ход всем известных событий, к сожалению. Все что я могу делать, это приезжать туда , где действительно нужен и для меня все равны, что из этой страны, что из той, главное, чтоб люди были нормальные", - написал в своем Instagram Макс Корж.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, белорусскому певцу Максу Коржу запрещен взъезд в Украину сроком на пять лет в связи с его состоявшимися концертами во временно оккупированном Россией Крыму. Такое решение было принято ввиду несанкционированного посещения временно оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова и проведением там концертов.

Теги материала: певец, Украина, отказ во въезде, Корж, суд, Беларусь
Новости СМИ2
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