Украину существенно оштрафуют за недопуск представительницы РФ на Евровидение-2017

MIGnews.com.ua

Представители Европейского вещательного союза заявили о том, что на Российскую Федерацию не будет наложен ни денежный штраф, ни другие санкции за скандал вокруг недопуска певицы Юлии Самойловой к участию в нынешнем международном песенном конкурсе "Евровидение" и отказа в его трансляции, передает УНИАН.

"Относительно спекуляций вокруг санкций против российского члена EBU, "Первого канала", который вышел из конкурса и не транслировал шоу в прямом эфире, исполнительный комитет Евровидения рекомендовал в дальнейшем не применять меры против вещателя на данный момент", - сообщили в ведомстве.

Также в вещательном союзе подчеркнули, что ими было вынесено предупреждение "Первому каналу" за неявку его представителей на встречу глав делегаций стран-участниц песенного конкурса и отказ в трансляции шоу.

"Исполнительный комитет считает, что эти нарушения правил конкурса объясняются тем фактом, что артистка от России не была допущена к участию в конкурсе в Украине", - отметили в союзе.

При этом на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины будет наложен "существенный штраф" за то, что компания не выполнила полноценно свои обязательства по сотрудничеству с EBU относительно участия представительницы России и из-за "серьезных проволочек в процессе подготовки конкурса".

Стоит отметить, что сумма штрафа пока неизвестна.