В Одессе зарегистрирована первая смерть от кори

MIGnews.com.ua

В Одессе от кори умер четырехлетний ребенок, медики боролись до последнего. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак в Facebook.

По ее словам, ребенок умер от осложнений кори - тяжелой пневмонии. "Медики до последнего бились за его жизнь, однако спасти не удалось. Заболевание корью растет. Но болезнь можно предотвратить - вакцинация единственный надежный и безопасный способ профилактики", - написала Сивак.

Она также отметила, что умершему ребенку прививку от кори не делали. Замминистра напомнила, что в этом году корь зарегистрирована в большинстве регионов Украины, и если не изменить ситуацию, специалисты прогнозируют увеличение количества больных по возвращении детей в школы и детсады после летних каникул.

По информации Одесской областной государственной администрации, ЧП произошло на текущей неделе - ребенок умер в больнице.