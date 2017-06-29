В Одессе зарегистрирована первая смерть от кори

В Одессе от кори умер четырехлетний ребенок, медики боролись до последнего. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак в Facebook.
По ее словам, ребенок умер от осложнений кори - тяжелой пневмонии. "Медики до последнего бились за его жизнь, однако спасти не удалось. Заболевание корью растет. Но болезнь можно предотвратить - вакцинация единственный надежный и безопасный способ профилактики", - написала Сивак.
Она также отметила, что умершему ребенку прививку от кори не делали. Замминистра напомнила, что в этом году корь зарегистрирована в большинстве регионов Украины, и если не изменить ситуацию, специалисты прогнозируют увеличение количества больных по возвращении детей в школы и детсады после летних каникул.
По информации Одесской областной государственной администрации, ЧП произошло на текущей неделе - ребенок умер в больнице.
Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Сивак сообщала, что вспышки кори за 6 месяцев в этом году зафиксированы в 15 регионах Украины. Самые высокие показатели заболеваемости в Ивано-Франковской области - 392. Из них 298 - у детей и 2 случая кори у беременных. Выявлено, что среди всех заболевших 76 человек (20%) получили одну прививку против кори, 86 человек были не привиты, в 182 случаях данные о прививках отсутствуют. Сивак также подчеркнула, что больницы Украины полностью обеспечены вакциной против кори.