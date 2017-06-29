Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Украине с 1 июля введут новые тесты по правилам дорожного движения
29.06.2017 14:47

В Украине с 1 июля введут новые тесты по правилам дорожного движения  Фоторепортаж

В Украине с 1июля этого года вводятся новые экзаменационные билеты на знания правил дорожного движения для получения водительских прав. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Отныне все желающие получить права должны будут ответить на 20 вопросов. В них будут входить 10 вопросов на знание ПДД, четыре вопроса будут относиться к строению и эксплуатации  транспортных средств, четыре вопроса по основам безопасности движения и два вопроса по предоставлению первой медицинской помощи. На все ответы предоставляется 20 минут. 

Руководитель ГСЦ рассказал, что в новых тестах больше внимания уделено именно практическим навыкам будущего водителя. Также вопросы будут ставиться в соответствии с выбранной категорией водительского удостоверения. К примеру, водителям легковых автомобилей не придется отвечать на вопросы, касающихся управления автобусами или грузовиками.  

На данный момент существует 2000 вопросов, которые во время каждого тестирования будут выпадать случайно. Чиновники считают, что таким образом билеты не возможно будет заучить, а сдать на права можно будет только после полного изучения ПДД.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 12 июня в МВД презентовали обновленную дорожную полицию, которая пришла на замену Госавтоинспекции. MIGnews.com.ua решил изучить вопрос и разобраться, согласно каким нормам и правилам будет работать новая служба, чем заниматься и в каких случаях останавливать водителей.

Теги материала: ПДД, билет, тест, водитель, права, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Новейший украинский ракетный комплекс "Корсар" прошел успешные испытания
Важное
Новейший украинский ракетный комплекс "Корсар" прошел успешные испытания  Фоторепортаж
Ляшко опубликовал фото, где делает это с Лозовым
Важное
Ляшко опубликовал фото, где делает это с Лозовым  Фоторепортаж
Аэропорт "Борисполь" справился с кибератакой и работает в штатном режиме
Важное
Аэропорт "Борисполь" справился с кибератакой и работает в штатном режиме  Фоторепортаж
Премьер Канады с семьей поучаствовал в крупнейшем параде ЛГБТ страны
Важное
Премьер Канады с семьей поучаствовал в крупнейшем параде ЛГБТ страны  Фоторепортаж
Вместо тысячи слов: нардеп Савченко жестом послала Гройсмана куда подальше
Важное
Вместо тысячи слов: нардеп Савченко жестом послала Гройсмана куда подальше
Зачем нужна дорожная полиция и кому ее стоит бояться
Важное
Эксклюзив  Зачем нужна дорожная полиция и кому ее стоит бояться

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось
Эксклюзив  На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось  Видеорепортаж
29.06.2017
Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017
Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"
Эксклюзив  Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"  Видеорепортаж
28.06.2017
Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам
Эксклюзив  Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам  Видеорепортаж
28.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика