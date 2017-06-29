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Украинская кинорежиссер вошла в состав комиссии, определяющей премию "Оскар"
29.06.2017 14:45

Украинская кинорежиссер вошла в состав комиссии, определяющей премию "Оскар"

В состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар", вошла украинский кинорежиссер Кира Муратова, сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.

Известно, что украинская режиссер стала одним из 774 кинематографистов, которых пригласили в Американскую киноакадемию в этом году.

Сообщается, что в приглашении кинорежиссеров упомянуто два фильма Киры Муратовой - "Астенический синдром" и "Настройщик".

Оказывается, "Астенический синдром" (1989) был удостоен Специального приза жюри МКФ в Берлине "Серебряный медведь" и получил премию Российской академии кинематографических искусств "Ника" за лучший игровой фильм.

"Настройщик" (2004) получил главный приз Международного кинофестиваля Центрально- и Восточноевропейских фильмов goEast в Висбадене и премию за лучшую режиссуру Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Напомним, Кира Муратова - академик Национальной академии искусств Украины, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Государственной премии имени Александра Довженко и многочисленных профессиональных наград.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее,  украинский ролик о трагедии Бабьего Яра 1941-го года удостоился Каннского льва на авторитетном международном фестивале рекламы.

Теги материала: кино режиссер, Оскар, комиссия, Украина
Новости СМИ2
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