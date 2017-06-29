Новейший украинский ракетный комплекс "Корсар" прошел успешные испытания

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Украинские военные провели успешные испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар". Об этом говорится в сообщении пресс-службы КБ "Луч", опубликованном в Facebook.

После проведенных испытаний стало известно, что вооружение успешно поразило цель типа танк, который находился на расстоянии 2000 метров. При этом подобные результаты испытаний показывают, что "Корсар" может успешно полностью уничтожать подобные машины.

"Ракетный комплекс "Корсар", производства КБ "Луч", успешно поразил бронированную цель типа танк, на расстоянии более 2000 метров, в условиях сильного бокового ветра. Все поражения произошли в верхний бронированный лист цели, это гарантирует полное уничтожение боевой машины", - указали в конструкторском бюро.

В предприятии отметили, что новейшее вооружение прошло испытания на "отлично".