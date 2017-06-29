Знаменитый дроид из "звездных войн" был продан за $2,6 млн

На аукционе за 2,6 млн долларов анонимный покупатель приобрел знаменитый дроид из "Звездных войн" - R2-D2, сообщает Mashable.
Известно, что стартовая цена дроида составляла 1 миллион долларов, и ожидалось, что известный дроид из "Звездных войн" будет продан за 2 миллиона, но таинственный покупатель отдал за него на 600 тысяч больше ожидаемого.
Сообщается, что члены международного клуба R2 Builders Club, которые помогали Lucasfilm конструировать дроидов для фильмов, начали свое расследование о настоящем происхождении устройства. Несколько членов считают, что верхняя часть купола является оригинальной и использовалась при съемках фильмов.
"Этот R2-D2 представляет собой вершину коллекции вселенной Star Wars. Он составлялся на протяжении многих лет и основывался на оригинальных компонентах, которые использовались в дроидах из оригинальных фильмов", - написано в описании лота на аукционе.
дело в том, что у членов клуба R2 Builders Club возникли сомнения, что все детали были получены правомерным способом, ведь уже были случаи, когда реквизит со съемок воровали.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, маска в натуральную величину персонажа из "Звездных войн", Дарта Вейдера, созданная из чистого золота японским ювелиром Танаки Кикинзоку поступит в продажу 4 мая.