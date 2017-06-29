Ляшко опубликовал фото, где делает это с Лозовым

MIGnews.com.ua

Лидер парламентской фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко на своей официальной странице в Facebook опубликовал фото, на котором он ест из одной тарелки со своим однопартийцем Андреем Лозовым.

"Я ем с Андреем из одной тарелки. Луценко хочет посадить Андрея Лозового. Не дадим! Не на тех нарвались! Пусть сначала Порошенко и Луценко посадят, как обещали, по трое своих друзей", - подписал фото народный депутат.

При это в комментариях под фото Лозовой пожаловался на то, что был очень голодным, а Ляшко отнял у него блинчик.

"Ага, вы блин у меня отжали, а я, между прочим, был голоден", - отметил он.