Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Ляшко опубликовал фото, где делает это с Лозовым
29.06.2017 12:00

Ляшко опубликовал фото, где делает это с Лозовым  Фоторепортаж

Лидер парламентской фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко на своей официальной странице в Facebook опубликовал фото, на котором он ест из одной тарелки со своим однопартийцем Андреем Лозовым.

"Я ем с Андреем из одной тарелки. Луценко хочет посадить Андрея Лозового. Не дадим! Не на тех нарвались! Пусть сначала Порошенко и Луценко посадят, как обещали, по трое своих друзей", - подписал фото народный депутат.

При это в комментариях под фото Лозовой пожаловался на то, что был очень голодным, а Ляшко отнял у него блинчик.

"Ага, вы блин у меня отжали, а я, между прочим, был голоден", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Лозовой рассказал, что обвинения в его адрес - это месть генерального прокурора Юрия Луценко  Радикальной партии.

Теги материала: Олег Ляшко, тарелка, фото, Радикальная партия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [13] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Новейший украинский ракетный комплекс "Корсар" прошел успешные испытания
Важное
Новейший украинский ракетный комплекс "Корсар" прошел успешные испытания  Фоторепортаж
Аэропорт "Борисполь" справился с кибератакой и работает в штатном режиме
Важное
Аэропорт "Борисполь" справился с кибератакой и работает в штатном режиме  Фоторепортаж
Премьер Канады с семьей поучаствовал в крупнейшем параде ЛГБТ страны
Важное
Премьер Канады с семьей поучаствовал в крупнейшем параде ЛГБТ страны  Фоторепортаж
Вместо тысячи слов: нардеп Савченко жестом послала Гройсмана куда подальше
Важное
Вместо тысячи слов: нардеп Савченко жестом послала Гройсмана куда подальше
Украинский ролик выиграл "бронзу" на фестивале рекламы в Каннах
Важное
Украинский ролик выиграл "бронзу" на фестивале рекламы в Каннах  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Рекордное количество участников X Международного гольф-турнира на призы Киевского Сигарного Клуба
Важное
Рекордное количество участников X Международного гольф-турнира на призы Киевского Сигарного Клуба  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось
Эксклюзив  На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось  Видеорепортаж
29.06.2017
Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017
Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"
Эксклюзив  Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"  Видеорепортаж
28.06.2017
Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам
Эксклюзив  Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам  Видеорепортаж
28.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика