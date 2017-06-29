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В ООН назвали вирус Petya более опасным, чем WannaCry
29.06.2017 10:53

В ООН назвали вирус Petya более опасным, чем WannaCry

Специалисты до сих пор не могут установить, кто на самом деле был инициатором масштабной кибератаки, совершенной во вторник, 27 июня. Однако в данном случае обогащение не было главной ее целью. Об этом заявил глава Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш, пишет Радио Свобода.

Уточняется, что на этой неделе хакеры использовали более сложное оборудование, чем то, что применялось при запуске вируса WannaCry.

По словам Уолша, вымогатели оказались неосведомлены, как правильно забирать выкуп у своих жертв. В связи с этим уже в среду, 28 июня, стало возможно заблокировать запись и таким образом сделать невозможным получение денег.

"Это может быть любой: от одного парня, сидящего в подвале, до национального государства", - указал представитель международной организации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вирус Petya добрался до отдельных крупных компаний Беларуси.

Теги материала: вирус, ООН, деньги, кибератака
Новости СМИ2
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