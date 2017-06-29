В ООН назвали вирус Petya более опасным, чем WannaCry

MIGnews.com.ua

Специалисты до сих пор не могут установить, кто на самом деле был инициатором масштабной кибератаки, совершенной во вторник, 27 июня. Однако в данном случае обогащение не было главной ее целью. Об этом заявил глава Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш, пишет Радио Свобода .

Уточняется, что на этой неделе хакеры использовали более сложное оборудование, чем то, что применялось при запуске вируса WannaCry.

По словам Уолша, вымогатели оказались неосведомлены, как правильно забирать выкуп у своих жертв. В связи с этим уже в среду, 28 июня, стало возможно заблокировать запись и таким образом сделать невозможным получение денег.

"Это может быть любой: от одного парня, сидящего в подвале, до национального государства", - указал представитель международной организации.