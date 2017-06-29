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В Украине началась вступительная кампания: в этом году действует система приоритетности
29.06.2017 10:46

В Украине началась вступительная кампания: в этом году действует система приоритетности

В четверг, 29 июня, в Украине стартует кампания по поступлению в высшие учебные заведения, передает Укринформ.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, абитуриенты должны создать электронные кабинеты и могут подать 9 заявлений на 4 специальности, причем в разные ВУЗы.

Сообщается, что регистрация происходит на сайте ez.osvitavsim.ua. В этом году также действует система приоритетности, когда абитуриент определяет по шкале от 1 до 9 приоритетность своих заявлений в ВУЗы, где 1 - наивысшая приоритетность.

Заявления подаются в электронном кабинете с 12 июля до 26 июля. Обнародование рейтинговых списков зачисления по результатам ВНО состоится не позднее 12 часов 1 августа.

Напомним, с 12 по 20 июля происходит зачисление на основе собеседований и конкурсов. Обнародование списков зачисленных по собеседованию и творческим конкурсам состоится не позднее 24 июля. 

Известно, что в этом году для вступления действуют сертификат и ВНО 2016 и 2017 годов.

При приемных комиссиях ВУЗов будут работать отделы технической поддержки, в которые можно обратиться в случае возникновения проблем с регистрацией или при отсутствии возможности самостоятельно создать электронный кабинет.

Также, во время вступительной кампании будут работать "горячие линии", причем отдельно будет функционировать для поступающих из Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, для абитуриентов временно оккупированных территорий заработали центры "Крым - Украина" и "Донбасс -Украина", благодаря которым они могут поступить в ВУЗы по упрощенной процедуре.

Теги материала: ВУЗ, Украина, обучение, кампания
Новости СМИ2
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