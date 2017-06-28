"Укрэнерго" подписала соглашение о присоединении Украины к системе Европы

MIGnews.com.ua

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook сообщил, что компания подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы.

"Соглашение об условиях присоединения сегодня подписано в Брюсселе во время Генеральной Ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E... Несколько лет совместной работы правительства, НКРЭКУ, Минэнергоугля, "Укрэнерго" и энергогенерирующих компаний впереди. Проект Дорожной карты уже разработан, все требования к модернизации нашей энергосистемы содержатся в Соглашении", - говорится в сообщении.

Ковальчук утверждает, что впервые Украина подала заявку на присоединение к энергетической системе Европы еще в 2006 году.

"Присоединение вместе с внедрением нового закона о рынке электроэнергии позволит объединить рынки с соседними странами, даст настоящую конкуренцию, победит монополии", - резюмировал глава компании.