СЦКК: Боевики готовят провокации в населенных пунктах Донбасса

MIGnews.com.ua

Около 15.00 среды, 28 июня, незаконные вооруженные формирования ОРДО совершили обстрел жилых кварталов населенного пункта Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на сайте Миноброны.

"Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от здания Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный. К счастью, в это время людей в школе не было. Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелу населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Украинская сторона СЦКК считает вероятными провокации в населенных пунктах Донецкой области со стороны боевиков.

"Украинская сторона СЦКК также предостерегает, что НВФ ОРДО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Донецком направлении, как на территории подконтрольной правительству Украины, так и на территории ОРДО, направленных против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные силы Украины, с тем, чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая", - говорится в сообщении.