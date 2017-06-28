Экс-вокалиста группы "Иванушки International" забрали в реанимацию

MIGnews.com.ua

Гражданская жена экс-вокалиста группы "Иванушки International" Олег Яковлева сообщила, что артист находится в тяжелом состоянии в реанимации, передают РИА Новости.

"У Олега диагностировали двухстороннее воспаление легких, он находится в реанимации, ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказала жена артиста Александра Куцевол.

Напомним, Яковлев стал полноправным солистом "Иванушек" после того, как в начале 1998 года группу покинул Игорь Сорин.

Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы - "Тополиный пух".

В 2013 году он покинул коллектив, сосредоточившись на сольной карьере.