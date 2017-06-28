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Экс-вокалиста группы "Иванушки International" забрали в реанимацию
28.06.2017 18:52

Экс-вокалиста группы "Иванушки International" забрали в реанимацию

Гражданская жена экс-вокалиста группы "Иванушки International" Олег Яковлева сообщила, что артист находится в тяжелом состоянии в реанимации, передают РИА Новости.

"У Олега диагностировали двухстороннее воспаление легких, он находится в реанимации, ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказала жена артиста Александра Куцевол.

Напомним, Яковлев стал полноправным солистом "Иванушек" после того, как в начале 1998 года группу покинул Игорь Сорин.

Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы - "Тополиный пух".

В 2013 году он покинул коллектив, сосредоточившись на сольной карьере.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Государственной пограничной службы Украины действительно задержали участников группы "Иванушкам International" на въезде на территорию Украины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Теги материала: группа, певец, реанимация, Россия
Новости СМИ2
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