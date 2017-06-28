Вирус-вымогатель Petya добрался до компаний Беларуси

MIGnews.com.ua

Вирус Petya добрался до отдельных крупных компаний Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

"Следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях. Как отметили в управлении "К", с заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний", - отметили в МВД, однако названий компаний не раскрыли.

Там подчеркнули, что целью мошенников является блокировка ценной информации, в первую очередь вирусы угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. На самом деле вирус является EXE-файлом, после запуска которого загрузить операционную систему невозможно.

В МВД призывают пострадавших пользователей, у которых вирус требует выкуп, незамедлительно обращаться в милицию.

"Вирус-шифровальщик Petya является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира. Он изучается специалистами, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы. Поскольку сбор данных, их анализ и мероприятия по установлению разработчиков требуют времени, мы настоятельно рекомендуем гражданам не предпринимать никаких действий, а при появлении на мониторе компьютера требования "выкупа" за дешифровку обращаться в милицию", - заявил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД полковник милиции Вадим Устинович.

Принцип деятельности прототипов вируса Petya основывался на сканировании открытого RDP-порта, затем методом подбора паролей хакеры получали доступ к компьютеру и присылали требование "выкупа".

"Чтобы не стать жертвой кибератак, следует использовать сложные пароли, пользоваться только лицензионным программным и антивирусным обеспечением и постоянно их обновлять. Бдительность при получении сообщений по электронной почте из незнакомых и подозрительных источников также поможет избежать заражения компьютера и сети", - подытожили в МВД.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry, поразил компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур Европы, США и Азии .

В десятку стран, которые больше всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте. В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера "Роснефти" и "Башнефти", металлургической компании Evraz и целый ряд менее крупных компаний. Эксперты полагают, что вредоносная программа использует те же уязвимости, что и вирус WannaCry, выведший из строя тысячи серверов по всему миру в прошлом месяце.