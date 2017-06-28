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В Великобритании умер писатель, создавший образ медвежонка Паддингтона
28.06.2017 17:37

В Великобритании умер писатель, создавший образ медвежонка Паддингтона

В среду, 28 июня, в Великобритании скончался английский писатель Майкл Бонд, который написал книгу про медвежонка Паддингтона, сообщает The Guardian.

"С огромной скорбью объявляем, что Майкл Бонд, создатель одного из любимых британских детских персонажей, Паддингтона, умер в своем доме в возрасте 91 года после непродолжительной болезни", - сказали в издательстве.

Дочь литератора Карен Дженкел сообщила, что всему миру повезло с ее отцом, наследие которого будет жить вечно.

Напомним, Майкл Бонд - автор серии книг о медвежонке Паддингтоне, первая из которых была опубликована в 1958 году. Писатель также выступил сценаристом двух сериалов о персонаже и полнометражного фильма "Приключения Паддингтона" 2014 года.

В библиографии литератора также книжные циклы о сыщике Месье Памплемуссе и морской свинке по имени Ольга да Польга.

Также известно,  1997 году Бонд был награжден орденом Британской империи за вклад в детскую литературу.

Как сообщал MIGnews.com.uа, умер шведский актер Микаэль Нюквист, сыгравший главную роль в картине "Девушка с татуировкой дракона" по роману Стига Ларссона.

Теги материала: медведь, образ, писатель, смерть
Новости СМИ2
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