В Швеции умер актер из фильма "Девушка с татуировкой дракона"

MIGnews.com.ua

Умер шведский актер Микаэль Нюквист, сыгравший главную роль в картине "Девушка с татуировкой дракона" по роману Стига Ларссона, передает ВВС .

О смерти 56-го актера, который долго боролся с тяжелой болезнью, "с глубокой печалью" объявила его семья. Известно, что Нюквист страдал от рака легких, и у него остались жена и двое детей.

Представитель семьи Нюквиста отметил, что из жизни ушел "один из самых уважаемых и успешных актеров Швеции". По его словам, Микаэль Нюквист "умер в окружении семьи".

Сообщается, что Микаэль Нюквист родился в Стокгольме 8 ноября 1960 года. В 19 лет он поступил в театральную академию в Мальмё. Окончив ее, Нюквист долго работал в театре.

В кино он дебютировал в 1982 году, сыграв небольшую роль в телевизионном фильме "Kamraterna".

Популярность Нюквисту принесла роль журналиста Михаэля Блумквиста в фильме 2009 года "Девушка с татуировкой дракона". Кино снималось по первому роману из трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона. Нюквист сыграл главную роль и в сиквелах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнём" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки", также снятым по книгам Ларссона.

В 2011 году Нюквист снялся в фильмах "Погоня" и "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". Он также сыграл Вигго Тарасова в фильме "Джон Уик" с Киану Ривзом, а в 2015 году снялся в фильме "Колония Дигнидад".

Всего актер сыграл более чем в 30 картинах.