Ситуация с водоснабжением в Торецке грозит гуманитарной катастрофой

MIGnews.com.ua

В городе Торецк Донецкой области сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация с водоснабжением, исполняющий обязанности мэра города Юрий Евсиков заявил о возможности гуманитарной катастрофы. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Как известно, в город вода поступает по водоводу "Горловка-Торецк", однако еще в начале этого года обстрелы боевиками повредили участок водовода, который проходит через линию соприкосновения в районе шахты имени Гагарина. Представители коммунальных служб Торецка подсчитали, что на землю каждый день вытекает приблизительно 15 тысяч кубометров воды. В связи с этим в городе ввели жесткий график водоснабжения, почти 35 тысяч жителей получают воду только в течение двух часов в сутки, в поселках Северное и Железное воду подают на два часа один раз за двое суток.

Также из-за повышения температуры воздуха, расход воды значительно увеличился, в результате чего ситуация осложнилась. На этой неделе температура в городе достигла 33 градусов. В многоэтажных зданиях в центральной части города вода доходит только до второго этажа. Евсиков рассказал, что в городе может начаться эпидемия инфекционных заболеваний, а городская санитарная эпидемиологическая станция на днях готовится закрыть все детские сады. Несмотря на то, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привозят воду в цистернах, ее хватает только для срочных нужд.

Отмечается, что с начала 2017 года коммунальщики в Торецком готовили шесть заявок на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ на водоводе. По каждой из них силы АТО предоставляли гарантии безопасности, соответствующие обращения направили и российской стороне СЦКК для получения письменных гарантий безопасности от представителей ОРДО. Последнюю, шестую, заявку направили несколько дней назад.

Украинская сторона СЦКК подает этот вопрос к обсуждению каждый раз во время проведения брифингов, в том числе с привлечением наблюдателей миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Евсиков подчеркнул, что для того, чтобы провести обследование и ремонтные работы, необходим один летний световой день, всего десять часов. Однако боевики не намерены обеспечить "режим тишины" даже на это время, несмотря на то, что с 24 июня в зоне АТО было объявлено перемирие на период сбора урожая.

"Собственно, ситуация, сложившаяся с водоснабжением города Торецк, наглядно демонстрирует тот факт, что руководство ОРДО цинично продолжает игнорировать интересы гражданского населения, вопреки сделанным ими заявлениями, демонстрирует абсолютную незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности региона и в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.