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Аэропорт "Борисполь" справился с кибератакой и работает в штатном режиме
28.06.2017 11:09

Аэропорт "Борисполь" справился с кибератакой и работает в штатном режиме  Фоторепортаж

В среду, 28 июня, главный сервер международного аэропорта "Борисполь" все еще не работает из-за кибератаки. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

Однако, не смотря на это, службы аэропорта работают в штатном режиме, задержек рейсов нет. Пассажиров в ручном режиме информируют о времени полетов. Также центральное табло в ручном режиме обновляется каждые 15 минут.

С утра в "Борисполе" образовались огромные очереди на паспортный контроль, которые растянулись даже на улицу. Пассажиры в соцсетях рассказывали о многочасовом ожидании.

Однако позже  пользователи сообщили, что с очередями удалось справиться в течение часа.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в связи с масштабной кибернетической атакой в международном аэропорту Харькова проводят регистрацию на рейсы в ручном режиме.

Теги материала: аэропорт, Борисполь, кибератака, очередь, фото
Новости СМИ2
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