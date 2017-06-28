Аэропорт "Борисполь" справился с кибератакой и работает в штатном режиме

MIGnews.com.ua

В среду, 28 июня, главный сервер международного аэропорта "Борисполь" все еще не работает из-за кибератаки. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

Однако, не смотря на это, службы аэропорта работают в штатном режиме, задержек рейсов нет. Пассажиров в ручном режиме информируют о времени полетов. Также центральное табло в ручном режиме обновляется каждые 15 минут.

С утра в "Борисполе" образовались огромные очереди на паспортный контроль, которые растянулись даже на улицу. Пассажиры в соцсетях рассказывали о многочасовом ожидании.

Однако позже пользователи сообщили, что с очередями удалось справиться в течение часа.