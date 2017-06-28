В Украине празднуют День Конституции

В среду, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции – годовщину принятия основного закона страны. В этом году действующему Основному Закону украинского государства исполняется 21 год.
Этот праздник - единственный, закрепленный в самой Конституции - в 161 статье Основного Закона.
По случаю Дня Конституции в Киеве пройдут торжественные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты Украины первого, второго и нынешнего созывов, представители дипломатического корпуса, духовенства, общественности, молодежи.
Начало торжеств и при участии главы государства запланировано на 10:00, оно начнется на пересечении ул. Филиппа Орлика и ул. Липской, возле памятника гетьману Филиппу Орлику.
Стоит отметить, на организацию и проведение мероприятий в честь празднования 21-й годовщины Дня Конституции Украины в 2017 году будет потрачено 33,1 тыс. грн. из городского бюджета.
На эти деньги планируют установить на домах, электро- и световых опорах государственные флаги, а также привести в порядок памятники и места захоронения людей, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины.
Кроме того, планируется оказать материальную помощь людям из социально незащищенных слоев населения по случаю праздника.
Как и в предыдущие годы, ожидаются народные гулянья, концерты, спортивные акции и другие развлекательные мероприятия в парках Киева.
Напомним, Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва и вступила в силу со дня ее принятия. Во время голосования "за" высказались 315 депутатов. Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.
Интересным фактом является то, что Украина прожила без собственной Конституции практически пять лет. Более того, Украина стала последней страной бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию. До этого с момента обретения независимости ее заменяла Конституция Украинской советской социалистической республики 1978 года.
Ранее журналисты сайта MIGnrews.com.ua взяли интервью у одного из авторов текста Конституции Украины, принятой в ночь с 27 на 28 июня 1996 года, Виктором Мусиякой "Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву".