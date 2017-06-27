Пользователями Facebook стали более 2 миллиардов человек

MIGnews.com.ua

Основатель и исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что количество активных пользователей социальной сети достигло двух миллиардов человек. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сообщество Facebook сейчас официально составляет 2 миллиарда человек! Мы достигаем прогресса и объединения мира. Для меня честь быть с вами в этом путешествии", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, исполнительный директор и создатель легендарной компании Facebook Марк Цукерберг получил диплом Гарвардского университета о высшем образовании.