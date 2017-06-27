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Американцы согласны отказаться от алкоголя ради импичмента Трампа
27.06.2017 19:45

Американцы согласны отказаться от алкоголя ради импичмента Трампа

В том случае, если президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу объявят импичмент, большинство граждан страны готовы отказаться от употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Independent.

Согласно данным опроса Detox.net, 73% сторонников Демократической партии и 17% сторонников Республиканской партии заявили, что готовы пойти на такой шаг.

Однако еще как минимум 30% опрошенных республиканцев отметили, что они готовы перестать употреблять алкоголь, чтобы помешать средствам массовой информации распространять негативные статьи о Трампе.

Всего в опросе приняли участие 1013 женщин и мужчин, проживающих в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, утром в четверг, 29 июня, через 72 часа после решения Верховного суда США запрет на въезд в страну граждан шести, в основном мусульманских стран, вступит в силу.

Теги материала: США, президент, граждане, опрос, Дональд Трамп, алкоголь
Новости СМИ2
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