Киберполиция Украины также стала жертвой хакерской атаки

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, жертвой вируса Petya.A, который парализовал работу ряда учреждений, банков, холдингов, магазинов, метро, а также сайтов и телеканалов, стал также Департамент киберполиции Украины, сообщает РБК-Украина .

Глава киберполиции Сергей Демедюк пока что отказывается комментировать ситуацию с хакерскими атаками.

Он заявил, что "сейчас мы решаем вопросы, по которым вы, наверное, звоните". При этом уточнил, что объяснит ситуацию "после того, как локализуем некоторые атаки".

Ранее спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что в киберполицию беспрерывно поступают сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров.

По его словам, после получения таких сообщений на место выезжают специалисты Департамента киберполиции и других профильных служб, работающих над противодействием распространению вируса, а также ликвидацией его последствий.