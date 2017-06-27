Мощная хакерская атака "уложила" компьютерные сети украинских СМИ, банков, метро и Кабмина

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, неизвестный вирус атаковал интернет-пространство в Украине и парализовал работу ряда учреждений, банков, холдингов, метро, а также сайтов и телеканалов.

О требованиях вируса стало известно по фото экрана, который появляется при заражении компьютера. На данный момент известно, что вирус блокирует компьютер, а ключ к разблокированию продает за биткоины в эквиваленте $300.

Специалисты утверждают, что вирус Petya.A является аналогом WannaCry, который в мае нанес миллиардный ущерб мировой экономике.

Сначала хакерской атаке, помимо банков и финучреждений подверглись все сайты международной медиакомпании UMH group (United Media Holding group), медахолдинга ТРК "Люкс". На данный момент не работают сайты Корреспондент, Football.ua и ряда других сайтов. Остановилась трансляция телеканала "24 канал".

Национальная сеть радиостанций "Радио Люкс", и "Радио Максимум" и ряд других популярных сайтов также подверглась атаке.

Также о хакерской атаке сообщила главный редактор издания Kp.ua Оксана Богданова.

Сейчас специалисты пытаются восстановить работу медиахолдинга. Факт заражения компьютерных сетей подтвердили в киберполиции. По словам главы ведомства Сергея Демедюка, сегодня к ним обратились "Ощадбанк" и "Укртелеком", специалисты ведомства уже выехали на место событий. "Чтобы говорить подробнее, сначала нашим специалистам нужно выяснить, что это за вирус. В случае с ранее неизвестными вирусами сотрудничество по ликвидации последствий может идти на международном уровне", - сказал Демедюк.

Позже о сбоях из-за атаки сообщили на странице "Новой почты" в соцсети Facebook, а также "Новой почты", "Укрпочты" и "Укртелекома".

Также СМИ сообщили, что от хакерских атак также пострадали такие банки как "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк" и "Приватбанк".

В пресс-службе киевского метрополитена сообщили, что из-за перезапуска системы в "Ощадбанке" в подземке не работают карточки этого банка.

Вирус добрался даже до сети в Кабинете министров. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о прекращении работы компьютеров.