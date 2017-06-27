Мощная хакерская атака "уложила" компьютерные сети украинских СМИ, банков, метро и Кабмина

Во вторник, 27 июня, неизвестный вирус атаковал интернет-пространство в Украине и парализовал работу ряда учреждений, банков, холдингов, метро, а также сайтов и телеканалов.
О требованиях вируса стало известно по фото экрана, который появляется при заражении компьютера. На данный момент известно, что вирус блокирует компьютер, а ключ к разблокированию продает за биткоины в эквиваленте $300.
Специалисты утверждают, что вирус Petya.A является аналогом WannaCry, который в мае нанес миллиардный ущерб мировой экономике.
Сначала хакерской атаке, помимо банков и финучреждений подверглись все сайты международной медиакомпании UMH group (United Media Holding group), медахолдинга ТРК "Люкс". На данный момент не работают сайты Корреспондент, Football.ua и ряда других сайтов. Остановилась трансляция телеканала "24 канал".
Национальная сеть радиостанций "Радио Люкс", и "Радио Максимум" и ряд других популярных сайтов также подверглась атаке.
Также о хакерской атаке сообщила главный редактор издания Kp.ua Оксана Богданова.
Сейчас специалисты пытаются восстановить работу медиахолдинга. Факт заражения компьютерных сетей подтвердили в киберполиции. По словам главы ведомства Сергея Демедюка, сегодня к ним обратились "Ощадбанк" и "Укртелеком", специалисты ведомства уже выехали на место событий. "Чтобы говорить подробнее, сначала нашим специалистам нужно выяснить, что это за вирус. В случае с ранее неизвестными вирусами сотрудничество по ликвидации последствий может идти на международном уровне", - сказал Демедюк.
Позже о сбоях из-за атаки сообщили на странице "Новой почты" в соцсети Facebook, а также "Новой почты", "Укрпочты" и "Укртелекома".
Также СМИ сообщили, что от хакерских атак также пострадали такие банки как "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк" и "Приватбанк".
В пресс-службе киевского метрополитена сообщили, что из-за перезапуска системы в "Ощадбанке" в подземке не работают карточки этого банка.
Вирус добрался даже до сети в Кабинете министров. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о прекращении работы компьютеров.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, ранее стало известно, что компьютерная система государственного "Ощадбанка" была атакована неизвестными хакерами. Работники финучреждения рассказали, что буквально через несколько часов после открытия их компьютеры оказались заблокированными. В связи с этим пропала возможность обслуживать клиентов.