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В сети появилось эффектное видео военных ученый в Донецкой области
27.06.2017 14:51

В сети появилось эффектное видео военных ученый в Донецкой области  Видеорепортаж

В Донецкой области состоялись совместные учения танкового подразделения, военных инженеров, сил ПВО и РХБ защиты, сообщает Украинский милитарный портал.

В задание входило перенаправление танкового подразделения через водную преграду на незнакомому участку местности.

Сообщается, что во время учений военные инженеры должны были выбрать участок для строительства переправы, оперативно спустить на воду катера, понтонные секции и составить паром.

В это же время подразделения ПВО обеспечивали охрану переправы из воздуха, а специалисты РХБ-защиты прикрывали переправу дымами. 

Для безопасности наготове находилось спасательное подразделение водолазов. 

После съезда с парома их ждал крутой подъем вверх на необорудованном песчаном берегу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки заключил с Индией военный контракт на 366 миллионов долларов.

Теги материала: учения, Донецкая область, Видео, военные
Новости СМИ2
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