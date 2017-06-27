В сети появилось эффектное видео военных ученый в Донецкой области

MIGnews.com.ua

В Донецкой области состоялись совместные учения танкового подразделения, военных инженеров, сил ПВО и РХБ защиты, сообщает Украинский милитарный портал.

В задание входило перенаправление танкового подразделения через водную преграду на незнакомому участку местности.

Сообщается, что во время учений военные инженеры должны были выбрать участок для строительства переправы, оперативно спустить на воду катера, понтонные секции и составить паром.

В это же время подразделения ПВО обеспечивали охрану переправы из воздуха, а специалисты РХБ-защиты прикрывали переправу дымами.

Для безопасности наготове находилось спасательное подразделение водолазов.

После съезда с парома их ждал крутой подъем вверх на необорудованном песчаном берегу.