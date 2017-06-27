День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику

MIGnews.com.ua

28 июня украинцы будут отмечать один и з самых "молодых" национальных праздников - День Конституции Украины. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многомесячных обсуждений и дебатов смогла поддержать 315 голосами новый Основной Закон нашей страны. При этом Украина стала последней из постсоветских стран, которая приняла собственную Конституцию. MIGnrews.com.ua собрал самые красивые открытки и поздравления с национальным праздником.

Конституция - хранитель прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ нашей цветущей и сильной страны - Украины. В родной сторонке, в укромных уголках нашей земли царит справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и спокойной жизни каждого украинца!

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От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. В 1996 году украинские граждане получили Основной Закон, который гарантировал им права и свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил независимость нового европейского государства. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии. С Днем Конституции!

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Украины! Пусть демократические принципы, которые были закреплены этим чрезвычайно важным документом, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности придет к сердцу каждого гражданина нашей страны. Давайте надеяться в лучшее будущее и вместе создавать новое европейское государство. С праздником вас!

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Искренне поздравляю Вас с выдающимся праздником - Днем Конституции Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, свершения всех планов ради светлого будущего родной Украины!

Тот, кто не понимает, скажет: "Что здесь отмечать? Официальный празник!". На самом деле Конституция - паспорт страны. Только зрелое государство может позволить себе принять Основной Закон. Закон дает нам возможность счастливо жить в нашей любимой Украине. С Днем Конституции!

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С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почтим Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

Священный наш закон страны,

Что Конституцией назвали,

Ему мы следовать должны,

И надо, чтоб его все знали.

В нем суверенность дышит вольно,

И целостность границы,

В нем правил собрано довольно,

Есть и запретов единицы.

В нем наше право гражданина,

В нем сила всей нашей державы,

И только с ним родная Украина

Свою свободу миру доказала.

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Украина наша отмечает

Особый праздник в этот час.

И вам я искренне желаю,

Чтобы сбывалось все у вас!



Пусть дети ваши подрастают,

И станут гордостью страны!

Пусть Украину прославляют

Отчизны верные сыны.

День Конституции - право народа

Быть защищенным страною своей,

Право иметь и людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,

Будет свобода и верность стране,

И экономика будет стабильной,

Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

А Украина все лучше и краше,

Счастлив и славен великий народ!

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Этот день один из самых важных,

День, когда принят главный Закон.

И со времен атаманов отважных

Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,

И свято чтим разделы все ее.

И просим у Бога лишь напутствия,

И верим мы в страны своей подъем!

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

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Конституция - закон

Самый настоящий,

Хоть бывает он порой

Несколько скользящий!



Он буксует и скользит,

Если для народа,

Что поделать - у законов

Странная природа!



В Украине пусть Закон

Очень честным будет,

Помогает пусть во всем

Даже бедным людям!

Праздник этот очень важен,

Тем, кто чтит свою страну.

За права борись отважно!

Чти Конституцию свою!



Всем желаю, украинцам,

Долгих и счастливых лет.

Всем чтоб счастья не крупицы,

А огромнейший букет!

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Книга на столе у каждого лежит,

Этой книгой каждый дорожит.

Там прописаны права, законы,

Чтоб не возникали просто так препоны.



С Конституцией страны я поздравляю,

Украине процветанья пожелаю.

Цените, уважайте все ее статьи,

Тогда наступят счастливые все дни.

Конституцию мы знать и чтить должны,

Ведь это главный документ страны,

Каждый должен знать свои права,

Чтоб защитить себя мог сполна.

С Днем Конституции всех поздравляю,

Украине процветать желаю,

Чтоб жилось нам всем счастливо,

Радостно, в достатке, весело, красиво.

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Есть в июне знаменательная дата,

Отмечаем мы ее торжественно всегда,

Чтоб процветала Украина сегодня, а не когда-то,

Изучать законы мы должны всегда.

С прекрасным праздником Вас поздравляю,

Крепкого здоровья от души желаю,

Дай Бог Вам счастья, здоровья и добра,

Чтоб жизнь была, как полная река.