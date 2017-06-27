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Журнал Time назвал самыми влиятельными людьми мира Дональда Трампа и Алексея Навального
27.06.2017 09:59

Журнал Time назвал самыми влиятельными людьми мира Дональда Трампа и Алексея Навального

Американский журнал Time в третий раз представил список 25 самых влиятельных людей в интернете, который опубликован на сайте издания.

Сообщается, что одним из наиболее влиятельных людей на просторах всемирной сети Time назвал российского оппозиционера Алексея Навального, у которого есть канал в Youtube с более чем миллионом подписчиков.

"В стране, где большинство СМИ контролируется государством, российский оппозиционный активист использует Youtube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля", - говорится в сообщении издания.

Любопытно, что в список также попал президент США Дональд Трамп, который обладает наибольшим количеством подписчиков в твиттере среди мировых лидеров. По мнению СМИ, его противоречивые сообщения в микроблоге зачастую приносят вред его президентству. За ироничность в твиттере издание Time сравнило Трампа с писателем О. Генри.

Также, в список вошли певицы Кэти Перри и Рианна, а также автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Отметим, что в список Time также попала девочка из сирийского Алеппо Бана Алабед, которая приобрела известность благодаря своим твитам "об ужасах гражданской войны в Сирии".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, авторитетный американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2017 года.

Теги материала: журнал, рейтинг, влияние, люди
Новости СМИ2
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