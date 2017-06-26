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Впервые в истории Великобритании капитаном стражи Букингемского дворца стала женщина
26.06.2017 20:53

Впервые в истории Великобритании капитаном стражи Букингемского дворца стала женщина

Второй батальон Канадского полка легкой пехоты принцессы Патриции заступил на караул у Букингемского дворца в Лондоне во главе с новым капитаном Меган Куто. Она стала первой женщиной, которая руководила сменой караула у Букингемского дворца, передает Meduza.

Сообщается, что после церемонии смены караула Куто, как полагается в соответствии с ее обязанностями, заняла пост рядом с Сент-Джеймсским дворцом неподалеку от Букингемского.

Известно, что канадский полк легкой пехоты принцессы Патриции находится в Лондоне в рамках празднования 150-летия независимости Канады. Батальон под руководством Куто будет охранять королевские объекты до 3 июля.

Напомним, Великобритания до 2016 года запрещала женщинам принимать участие в боевых действиях, в связи с чем женщины-военнослужащие не могли возглавлять охрану Букингемского дворца и других королевских объектов. В Канаде этот запрет был снят еще в конце 1980-х.
Известно, что Канада является независимым государством, но ее монархом считается монарх Содружества наций, то есть королева Елизавета II. В связи с этим канадские военнослужащие имеют право принимать участие в охране королевской семьи.
Смена караула у Букингемского дворца - одна из самых популярных у туристов церемоний в Лондоне. В летнее время смена караула проходит каждый день в 11:30 по местному времени. Все солдаты, охраняющие королевские объекты, имеют опыт боевой службы.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Букингемском дворце заявили, что принц Филипп, герцог Эдинбургский принял решение отойти от дел и прекратить выполнение своих монарших обязанностей.

Теги материала: стража, дворец, Великобритания, женщина
Новости СМИ2
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