Впервые в истории Великобритании капитаном стражи Букингемского дворца стала женщина

Второй батальон Канадского полка легкой пехоты принцессы Патриции заступил на караул у Букингемского дворца в Лондоне во главе с новым капитаном Меган Куто. Она стала первой женщиной, которая руководила сменой караула у Букингемского дворца, передает Meduza .

Сообщается, что после церемонии смены караула Куто, как полагается в соответствии с ее обязанностями, заняла пост рядом с Сент-Джеймсским дворцом неподалеку от Букингемского.

Известно, что канадский полк легкой пехоты принцессы Патриции находится в Лондоне в рамках празднования 150-летия независимости Канады. Батальон под руководством Куто будет охранять королевские объекты до 3 июля.

Напомним, Великобритания до 2016 года запрещала женщинам принимать участие в боевых действиях, в связи с чем женщины-военнослужащие не могли возглавлять охрану Букингемского дворца и других королевских объектов. В Канаде этот запрет был снят еще в конце 1980-х.

Известно, что Канада является независимым государством, но ее монархом считается монарх Содружества наций, то есть королева Елизавета II. В связи с этим канадские военнослужащие имеют право принимать участие в охране королевской семьи.

Смена караула у Букингемского дворца - одна из самых популярных у туристов церемоний в Лондоне. В летнее время смена караула проходит каждый день в 11:30 по местному времени. Все солдаты, охраняющие королевские объекты, имеют опыт боевой службы.

Watch as Canadian Soldier Captain Megan Couto becomes the first female ever to Captain The Queen's Guard during Changing the Guard. pic.twitter.com/iSjgX98Eaz