Киевский зоопарк опубликовал видео, на котором бегемот и слон танцуют под дождем

Киевский зоопарк опубликовал видео на Facebook-странице "Киевский зоологический парк общегосударственного значения", на котором видно, как его животные радуются ливню.
"А Вы обрадовались сегодняшний грозе так, как это сделали наши слоник и бегемотик?", - говорится в подписи к видео.
Напомним, столицу Украины 26 июня накрыл страшный ливень.Первая волна непогоды продолжалась недолго - в течение 10-15 минут, однако пользователи соцсетей пишут о стене дождя. Вскоре ливень в Киеве начался с новой силой.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети набирает популярность видеозапись с зажигательным танцем, который исполняет горилла, купаясь в бассейне. Видео обнародовали представители зоопарка Далласа, штата Техас на собственном канале на видеохостинге YouTube .