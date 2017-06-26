Киевский зоопарк опубликовал видео, на котором бегемот и слон танцуют под дождем

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Киевский зоопарк опубликовал видео на Facebook-странице "Киевский зоологический парк общегосударственного значения", на котором видно, как его животные радуются ливню.

"А Вы обрадовались сегодняшний грозе так, как это сделали наши слоник и бегемотик?", - говорится в подписи к видео.

Напомним, столицу Украины 26 июня накрыл страшный ливень.Первая волна непогоды продолжалась недолго - в течение 10-15 минут, однако пользователи соцсетей пишут о стене дождя. Вскоре ливень в Киеве начался с новой силой.