Брэд Питт появился на публике с новой женщиной

MIGnews.com.ua

Популярного голливудского актера Брэда Питта засекли в одном из клубов Лос-Анджелеса с новой пассией, сообщает портал Daily Mail .

Новой женщиной оказалась звезда телеэкранов и красавица Эль Макферсон, с которой актер знаком еще с 1999 года.

Сообщается, что впервые они встретились на съемочной площадке сериала "Друзья".

Известно, что звездная пара вела себя так, будто они пришли на свидание - много разговаривали, смеялись и касались друг друга. Недавно Макферсон также развелась.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Кению в качестве Посла доброй воли Организации Объединенных Наций во Всемирный день беженцев.

В своей речи актриса затронула проблемы сексуального насилия во время военных конфликтов.