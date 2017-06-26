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Брэд Питт появился на публике с новой женщиной
26.06.2017 19:39

Брэд Питт появился на публике с новой женщиной

Популярного голливудского актера Брэда Питта засекли в одном из клубов Лос-Анджелеса с новой пассией, сообщает портал Daily Mail.

Новой женщиной оказалась звезда телеэкранов и красавица Эль Макферсон, с которой актер знаком еще с 1999 года.

Сообщается, что впервые они встретились на съемочной площадке сериала "Друзья".

Известно, что звездная пара вела себя так, будто они пришли на свидание - много разговаривали, смеялись и касались друг друга. Недавно Макферсон также развелась.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Кению в качестве Посла доброй воли Организации Объединенных Наций во Всемирный день беженцев.

В своей речи актриса затронула проблемы сексуального насилия во время военных конфликтов.

 

Теги материала: Брэд Питт, развод, любовь, пара
Новости СМИ2
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