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В Черниговской области двое полицейских осуждены на пять лет за взяточничество
26.06.2017 19:37

В Черниговской области двое полицейских осуждены на пять лет за взяточничество

В Чернигове Деснянский районный суд приговорил двух полицейских, пойманных на взятке, к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По полученным данным, приговор вынесли старшему следователю и старшему инспектору надзора за дорожным движением Черниговского районного отдела полиции. Правоохранители требовали у жителя областного центра 7,5 тысяч гривен за закрытие уголовного дела из-за совершения дорожно-транспортного происшествия.

"Суд признал злоумышленников виновными по ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что также суд постановил лишить взяточников специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Новокаховский городской суд Херсонской области приговорил к 12 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины, который в 2016 году застрелил своего сослуживца.

Теги материала: Чернигов, суд, Национальная полиция, взятка, СБУ
Новости СМИ2
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