В Херсонской области застреливший сослуживца военнослужащий получил 12 лет тюрьмы

MIGnews.com.ua

Новокаховский городской суд Херсонской области приговорил к 12 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины, который в 2016 году застрелил своего сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Установлено, что 17 мая 2016 года военнослужащий, призванный в ряды ВСУ по мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений совершил два выстрела в своего сослуживца. От полученных телесных повреждений младший сержант умер через несколько минут", - сообщили в прокуратуре.