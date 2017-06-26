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В Херсонской области застреливший сослуживца военнослужащий получил 12 лет тюрьмы
26.06.2017 18:58

В Херсонской области застреливший сослуживца военнослужащий получил 12 лет тюрьмы

Новокаховский городской суд Херсонской области приговорил к 12 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины, который в 2016 году застрелил своего сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Установлено, что 17 мая 2016 года военнослужащий, призванный в ряды ВСУ по мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений совершил два выстрела в своего сослуживца. От полученных телесных повреждений младший сержант умер через несколько минут", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 17 апреля, в воинской части Васильковского гарнизона погиб один из бойцов. Военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение во время выполнения служебных обязанностей.

Теги материала: Херсон, суд, приговор, тюрьма, ВСУ
Новости СМИ2
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