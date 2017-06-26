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В Мадриде эксгумируют тело Сальвадора Дали для установления отцовства
26.06.2017 17:50

В Мадриде эксгумируют тело Сальвадора Дали для установления отцовства

В Мадриде суд принял решение эксгумировать останки гениального художника Сальвадора Дали для установления отцовства, сообщает РИА Новости

"Необходимы биологические анализы для установления отцовства Сальвадора Дали Доменека в отношении Марии Пилар Абель Мартинес, поскольку не существует ни биологического материала, ни личных вещей, на основании которых можно проводить экспертизу в Национальном институте токсикологии", - говорится в судебном решении.

Известно, что иск подала жительница Жироны (автономное сообщество Каталония) "ясновидящая" Пилар Абель Мартинес. Женщина утверждает, что Дали ее отец.

Мартинес родилась в городе Фигерас в 1958 году. С 2007 года утверждает, что она - дочь Дали. Якобы мать рассказала ей, что в свое время поддерживала тайную связь с художником, в семье которого работала.

"У меня есть надежды, что с помощью тестов ДНК мы придем к окончательному заключению", - сказала ранее в интервью "Паис" Мартинес.

В случае признания отцовства Дали женщина получит все законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы - это объект другого судебного расследования.

Напомним, испанский художник, режиссер и писатель Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея в городе Фигерас.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сальвадор Дали помог психологам понять, как мозг обрабатывает зрительные иллюзии.

Теги материала: художник, Испания, эксгумация, отцовство
Новости СМИ2
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