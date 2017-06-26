Около миллиона украинцев не смогут отдать свой голос на президентских выборах

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, во время круглого стола по вопросам совершенствования системы регистрации места жительства, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук заявила, что в Украине наблюдается проблема с реформированием института регистрации места проживания, передает пресс-служба ведомства.

"Проблема реформирования института регистрации места проживания очень остро стоит в современном украинском обществе. Мы должны упростить этот процесс. Система регистрации должна предоставлять человеку возможности, а не ограничения. Реализация прав должна происходить не там, где стоит штамп в паспорте, а непосредственно по месту жительства. Каждый человек должен иметь свободное право доступа к образованию, медицине, право избирать местную власть", - подчеркнула замминистра.

В свою очередь заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная сообщила, что на следующих президентских выборах в 2019 году, около одного миллиона граждан не смогут проголосовать из-за отсутствия регистрации места жительства.

"В 2019 году мы ждем очередных выборов. Мы будем иметь около одного миллиона граждан Украины, которые не смогут воспользоваться своим избирательным правом, потому что они не имеют регистрации. Мы надеемся на быстрое разрешение этой ситуации", - рассказала Усенко-Черная.