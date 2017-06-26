Facebook планирует начать снимать сериалы

MIGnews.com.ua

Крупнейшая социальная сеть в мире, компания Facebook, ведет переговоры с голливудскими студиями о съемках нескольких сериалов, сообщает The Wall Street Journal.

Социальная сеть ориентируется на проекты с бюджетом одной серии около трех миллионов долларов.

Известно, что Facebook планирует снимать сериалы для целевой аудитории в возрасте от 13 до 34 лет.

Сообщается, что Facebook уже договорился о съемках двух проектов - сериала об отношениях и телеигры.

По задумке, новые эпизоды Facebook планирует показывать по очереди, а не выкладывать сразу целый сезон, как Netflix.

Напомним, компания Facebook на протяжении нескольких лет активно развивает показ видео в социальных сетях. В роликах демонстрируется реклама.