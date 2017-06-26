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Facebook планирует начать снимать сериалы
26.06.2017 17:01

Facebook планирует начать снимать сериалы

Крупнейшая социальная сеть в мире, компания Facebook, ведет переговоры с голливудскими студиями о съемках нескольких сериалов, сообщает The Wall Street Journal.

Социальная сеть ориентируется на проекты с бюджетом одной серии около трех миллионов долларов.

Известно, что Facebook планирует снимать сериалы для целевой аудитории в возрасте от 13 до 34 лет. 

Сообщается, что Facebook уже договорился о съемках двух проектов - сериала об отношениях и телеигры. 

По задумке, новые эпизоды Facebook планирует показывать по очереди, а не выкладывать сразу целый сезон, как Netflix.

Напомним, компания Facebook на протяжении нескольких лет активно развивает показ видео в социальных сетях. В роликах демонстрируется реклама.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в блоге компании Facebook сообщается, что пользователи соцсети получат возможность регулярно отслеживать местоположение своих друзей.

Теги материала: Facebook, сериалы, сьемки, Голливуд
Новости СМИ2
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