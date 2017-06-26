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В Ecolines объяснили, почему отказались везти украинца по безвизу
26.06.2017 16:38

В Ecolines объяснили, почему отказались везти украинца по безвизу

В автобусной компании Ecolines заявили об ошибке проводника, который отказался пропускать в салон автобуса украинцев, которые не имели виз. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице компании в Facebook.

"Проводник допустил ошибку, выполняя свои обязанности. Правила безвизового режима действуют довольно короткое время, отсутствие опыта и повлекло некомпетентное поведение проводника во время посадки на рейс Киев - Варна", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что для предотвращения подобных случаев намерены усилить обучение и инструктаж проводников относительно документов, которые предоставляют возможность пересечения границы в рамках безвизового режима.

"Компания Ecolines приносит извинения всем нашим пассажирам, в частности семье - Сергею, Ирине, Александру и Дарье, которые не смогли воспользоваться поездкой. Сейчас мы пытаемся связаться для обсуждения предоставления компенсации за неиспользованную поездку", - отмечается в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 24 июня, автобусная компания Ecolines отказала четырем гражданам Украины в перевозе рейсом до Болгарии по безвизовому режиму.

Теги материала: поездка, автобус, безвизовый режим, отказ
Новости СМИ2
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