Министр финансов США женился на известной актрисе

MIGnews.com.ua

В США министр финансов Стивен Мнучин и актриса Луиз Линтон сочетались браком в Вашингтоне в субботу, 24 июня, сообщает Washington Post.

Сообщается, что на церемонии присутствовали президент США Дональд Трамп с женой Меланией и дочерью Иванкой, вице-президент Майкл Пенс, министр торговли Уилбур Росс и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Для 54-летнего Мнучина, ранее работавшего в руководстве Goldman Sachs, это третий брак, для 36-летней шотландки Линтон - второй.

Известно, что Линтон снималась в таких сериалах, как "Детектив Раш" и "CSI: Место преступления", и в ряде малобюджетных картин.

Также утверждается, что Мнучин известен своими инвестициями в киноиндустрию - его компания Dune Capital предоставляла средства для съемок таких фильмов, как "Аватар" и "Люди Икс".