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Министр финансов США женился на известной актрисе
26.06.2017 16:19

Министр финансов США женился на известной актрисе

В США министр финансов Стивен Мнучин и актриса Луиз Линтон сочетались браком в Вашингтоне в субботу, 24 июня, сообщает Washington Post.

Сообщается, что на церемонии присутствовали президент США Дональд Трамп с женой Меланией и дочерью Иванкой, вице-президент Майкл Пенс, министр торговли Уилбур Росс и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Для 54-летнего Мнучина, ранее работавшего в руководстве Goldman Sachs, это третий брак, для 36-летней шотландки Линтон - второй.

Известно, что Линтон снималась в таких сериалах, как "Детектив Раш" и "CSI: Место преступления", и в ряде малобюджетных картин.

Также утверждается, что Мнучин известен своими инвестициями в киноиндустрию - его компания Dune Capital предоставляла средства для съемок таких фильмов, как "Аватар" и "Люди Икс".

Как сообщал MIGnews.com.ua, американская актриса и певица Майли Сайрус выйдет замуж за австралийского актера Лиама Хемсворта в Лас-Вегасе 4 июля.

 

Теги материала: США, министр, свадьба, актриса
Новости СМИ2
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