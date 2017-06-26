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Стало известно, что сделают со сгоревшим Центральным гастрономом на Крещатике
26.06.2017 16:10

Стало известно, что сделают со сгоревшим Центральным гастрономом на Крещатике

В сгоревшем в центре Киева здании планируют сделать отель. Об этом сообщил представитель владельца здания Владимир Калиниченко.

По полученным данным, владелец здания принял решение отреставрировать помещение, которое является памятником архитектуры и истории.

"Собственник принял окончательное решение, и я заявляю его официальную позицию - объект бывшего центрального гастронома будет восстановлен и реконструирован. В это необходимо будет вложить очень большие деньги… Однако это его (владельца здания, - ред.) не пугает и он готов вкладывать деньги и готов реставрировать это здание в историческом виде", - отметил Калиниченко.

При этом он подчеркнул, что проект реставрации будет вынесен на общественное обсуждение и в нем смогут поучаствовать все желающие.

"Мы готовы предоставить доступ к нему всеми возможными путями: соцсети, интернет, будут выступления на телевидении и каждый сможет внести вклад в этот объект. Мы уже зарегистрировали сайт, на котором будет обсуждение, а также зарегистрировались в Facebook", - отметил он.

По словам Калиниченко, здание, скорее всего, будет реставрировано под отель: "Изменение фасада здания мы считаем неуместным, так как хотим провести реставрацию. Что касается назначения, то рассматривается вариант, что будут элементы социальной инфраструктуры, и поскольку там был когда-то отель, то мы планируем, что и будет отель".

Относительно возможных сроков реставрации, то, по словам представителя владельца здания, они еще не определены, поскольку необходимо провести множество экспертиз. Также Калиниченко ничего не знает и о причинах пожара.

"Мы пока не знаем причин пожара, но в этом здании столетние деревянные перекрытия, и загореться они могли от одной искры. Многие говорят, что это поджог, но здесь даже не нужно опровергать вымышленные доводы. Ведь поджечь здание среди белого дня, когда внизу находятся тысячи людей - надо быть лишенным ума. Тем более первый этаж был занят магазинами, а это был бизнес, который приносил доход", - констатировал Калиниченко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 июня, в центре Киева, на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого через дорогу от ЦУМа загорелось здание. Площадь возгорания составила почти 1000 кв.м.

Теги материала: Крещатик, здание, пожар, отель
Новости СМИ2
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