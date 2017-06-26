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В Ирландии ведущего прогноза погоды снесло ветром в прямом эфире
26.06.2017 09:32

В Ирландии ведущего прогноза погоды снесло ветром в прямом эфире  Видеорепортаж

Во время прямого эфира на ирландском телеканале TV3 ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана унесло из кадра сильным порывом ветра. Соответствующее видео опубликовано на канале ведущего на YouTube.

 "Мать-природа снова победила", - написал он в описании к ролику.

Инцидент произошел в субботу, 23 июня, во время прямого эфира передачи Ireland AM 23, когда Хартигана отнесло в сторону мощным порывом ветра. Через несколько секунд он смог вернуться в кадр, но его зонт уже был сломан.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Великобритании телевизионный канал ВВС выпустил в эфир вечерние новости, на протяжении которых ведущий Хью Эдвардс не сказал ни слова, сидя в полной тишине.

Теги материала: Ирландия, телеканал, прогноз, погода, ведущий, ветер, видео
Новости СМИ2
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