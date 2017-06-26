В Ирландии ведущего прогноза погоды снесло ветром в прямом эфире

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Во время прямого эфира на ирландском телеканале TV3 ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана унесло из кадра сильным порывом ветра. Соответствующее видео опубликовано на канале ведущего на YouTube.

"Мать-природа снова победила", - написал он в описании к ролику.

Инцидент произошел в субботу, 23 июня, во время прямого эфира передачи Ireland AM 23, когда Хартигана отнесло в сторону мощным порывом ветра. Через несколько секунд он смог вернуться в кадр, но его зонт уже был сломан.