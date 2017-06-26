Премьер Канады с семьей поучаствовал в крупнейшем параде ЛГБТ страны

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В Канаде премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе со своей женой и двумя детьми поучаствовал в самом большом в стране марше ЛГБТ, который проходил в Торонто. Об этом сообщает Укринформ .

Таким образом, Трюдо стал первым главой правительства Канады, который принял участие в прайд-параде, пребывая на посту.

Отмечается, что вместе с семьей Трюдо в колонне прошли премьер-министр провинции Онтарио Кэтрин Уин, мэр Торонто Джон Тори и множество других известных деятелей федерального и провинциального уровней. Также первый раз в параде участвовал лидер коренных народов Канады Пери Белегард.

Помимо этого, отличительной чертой парада в Торонто в этом году стало полное отсутствие сотрудников полиции в форме. Организаторы мероприятия считают, что присутствие правоохранителей в форме могло отпугнуть от участия представителей маргинализированных общин.