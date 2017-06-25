Принц Гарри сообщил о планах отказаться от титула

MIGnews.com.ua

Принц Гарри Уэльский заявил, что планировал отказаться от титула, чтобы иметь "обычную жизнь", однако решил сохранить свой статус ради королевы Елизаветы. Об этом сообщает Daily Mail .

"Я чувствовал, что хотел уйти, но потом решил остаться", - сказал он.

Принц отметил, что в течение долгого времени он не хотел взрослеть и отягощать себя обязательствами, которые на него возлагаются из-за принадлежности к королевской семье. Гарри Уэльский добавил, что всю жизнь хотел использовать свой статус для хороших дел. Также принц считает, что время, которое он находился в армии, было периодом "лучшего бегства".

"Я чувствовал, как будто я действительно чего-то достиг. У меня было глубокое понимание людей из разных слоев и я чувствовал, что был частью команды. В армии я не был принцем, я был просто Гарри", - подчеркнул он.

Кроме того, принц рассказал, что он думал над тем, какую пользу может принести, оставаясь членом королевской семьи, в этом ему помог брат, принц Уильям. Благодаря помощи Гарри Уэльский начал заниматься благотворительной деятельностью и помогать бывшим военнослужащим, которые получили ранения, вернуться к привычной жизни.