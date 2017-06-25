В Стамбуле третий год подряд запретили проведение ЛГБТ-марша

Правительство Турции уже третий год подряд принимает решение о запрете проведения ЛГБТ-марша в Стамбуле. Об этом сообщает Al Jazeera.
Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 25 июня, однако его запретили из соображений безопасности, так как ультранационалистические группы угрожали заблокировать мероприятие.
"Проведение марша не позволено из соображений безопасности в отношении граждан, особенно самих участников и туристов, которые будут находиться в этом районе", - сказал губернатор Стамбула.
Также в штабе губернатора заявили, что в социальных сетях присутствуют "очень серьезные реакции", высказанные против проведения парада.
В свою очередь, организаторы считают, что запрет из соображений безопасности фактически узаконивает лиц и группы, создающих угрозу и совершающих преступления на почве ненависти.
Представитель мероприятия Лара Гуне Озлен отметила, что призыв о проведении парада в силе и что его все же проведут.
"Причины запрета нашего парада не являются весомыми или убедительными", - сказала она.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве правоохранителям удалось задержать одного из радикалов, который набросился на ЛГБТ-активистов после Марша равенства.