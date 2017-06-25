В Стамбуле третий год подряд запретили проведение ЛГБТ-марша

MIGnews.com.ua

Правительство Турции уже третий год подряд принимает решение о запрете проведения ЛГБТ-марша в Стамбуле. Об этом сообщает Al Jazeera .

Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 25 июня, однако его запретили из соображений безопасности, так как ультранационалистические группы угрожали заблокировать мероприятие.

"Проведение марша не позволено из соображений безопасности в отношении граждан, особенно самих участников и туристов, которые будут находиться в этом районе", - сказал губернатор Стамбула.

Также в штабе губернатора заявили, что в социальных сетях присутствуют "очень серьезные реакции", высказанные против проведения парада.

В свою очередь, организаторы считают, что запрет из соображений безопасности фактически узаконивает лиц и группы, создающих угрозу и совершающих преступления на почве ненависти.

Представитель мероприятия Лара Гуне Озлен отметила, что призыв о проведении парада в силе и что его все же проведут.

"Причины запрета нашего парада не являются весомыми или убедительными", - сказала она.