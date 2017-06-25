В аннексированный Крым приедет Полина Гагарина

В аннексированном Крыму анонсировали афишами концерты российской певицы Полины Гагариной, передает "Крым. Реалии".
Известно, что концерты планируются с 22 по 24 августа в трех городах полуострова - Ялте, Севастополе и Симферополе. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 7 тысяч рублей.
Напомним, многие из артистов, которые выступили на аннексированной территории Крыма или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
Как сообщал MIGnews.com.ua, известный российский блогер Илья Варламов получил запрет на въезд в Украину и стал персоной нон грата.