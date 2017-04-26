Семь районов Киева останутся без горячей воды

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, Киевгаз остановил газоснабжение 17 котельных столицы, от которых зависит поставка горячей воды в семь районов Киева, причиной стал долг Киевэнерго.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Киевэнерго.

Подчеркивается, что котельние, в который приостановлено газоснабжение, отвечают за обеспечение горячей водой зданий в межотопительный сезон. Всего будет прекращено поставку горячей воды в 107 зданиях, которые размещены в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.

Среди зданий 93 жилых дома, девять школ и дошкольных учебных заведений, а также около пяти ведомственных офисов.

"Газоснабжение было прекращено из-за долгов Киевэнерго перед Киевгазом за услуги транспортировки газа в размере 205,5 млн грн. На 1 апреля 2017 года долг Киевэнерго за потребленный газ вырос почти до 4,5 млрд грн", - сообщили в пресс-службе Киевэнерго.

Отмечается. Что главная причина роста долгов ведомства - рост неуплат потребителей счетов за теплоэнергию.