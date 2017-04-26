Зонд "Кассини" начал финальную миссию, пролетев между Сатурном и его кольцами

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В среду, 26 апреля, около 12.00 космический зонд "Кассини" совершил первый "нырок" финальной части своей миссии и пролетел между планетой Сатурн и ее кольцами. Об этом на своем официальном сайте сообщило NASA.

По словам экспертов, этот маневр считается очень рискованным, ведь любая из крупных частиц пыли способна серьезно повредить приборы зонда или же обернуть его траекторию.

""Кассини" окажется на высоте трех тысяч километров над плотными слоями атмосферы планеты и почти в пяти тысячах километров от внутреннего D-кольца. Связь с аппаратом прервется почти на сутки — около 11:30 инженеры отвернули основную антенну от Земли, превратив ее в своеобразный щит", - сообщили в космической станции.

Уже в четверг, 27 апреля, ученые ожидаю увидеть первые кадры с "Кассини", связавшись с зондом, приблизительное назначенное время - 10.30.

Финальная фаза космической станции получила название Grand Finale. Планируется, что во время нее аппарат войдет в атмосферу Сатурна, состоится это 15 сентября 2017 года, спустя 13 лет активных исследований.

Космическую станцию Cassini-Huygens запустили в космос в 1997 году для исследований планеты Сатурн и ее спутника Титана. Запуск обошелся в более 3 млрд долларов. Данная станция признана одной из самых грандиозных космических станций, запущенных в космос, в ней находится небывало большое количество инструментов и камер для точных измерений.

Художники представили 360-градусное видео, на котором можно увидеть первый нырок "Кассини".