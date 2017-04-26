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Организаторы утвердили порядок выступлений участников на Евровидении-2017
26.04.2017 17:34

Организаторы утвердили порядок выступлений участников на Евровидении-2017

В среду, 26 апреля, порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса был утвержден продюсерами конкурса "Евровидение". Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба конкурса.

В этом году организаторы изменили способ определения очередности выступления конкурсантов. Было принято решение заранее  запланировать порядок так, чтобы шоу получилось более увлекательным для зрителей. В предыдущие годы. До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу.

Утвержденный порядок практически не отличается о того, который был опубликован ранее, только из второго полуфинала исключили участницу от России. Как известно, Российская Федерация отказалась от участия в  конкурсе. Причиной этого стал запрет на въезд в Украину российской участнице Юлии Самойловой.

Первый полуфинал Евровидения 2017 - 9 мая

Швеция: Робин Бенгтссон - I can't Go On

Грузия: Тамара Гачечиладзе - Keep The Faith

Австралия: Исайя Фаербрейс - don't Come Easy

Албания: Линдита - World

Бельгия: Бланш - City Lights

Черногория: Славко Калезич - Space

Финляндия: Норма Джон - Blackbird

Азербайджан: Диана Гаджиева - Skeletons

Португалия: Сальвадор Зибрав - Amar Pelos Dois

Греция: Деми - This is Love

Польша: Кася Мось - Flashlight

Молдова: Sunstroke Project - Hey Mamma

Исландия: Свала - Paper

Чехия: Мартина Барта - My Turn

Кипр: Ховиг - Gravity

Армения: Арцвик - Fly With Me

Словения: Омар Набер - On My Way

Латвия: Triana Park - Line

Второй полуфинал Евровидения 2017 - 11 мая

Сербия: Тияна Богичевич - In Too Deep

Австрия: Натан Трент - Running On Air

Македония: Яна Бурческа - Dance Alone

Мальта: Клаудия Фаниелло - Breathlessly

Румыния: Илинка и Алекс Флоря - Yodel It!

Нидерланды: OG3NE - Lights and Shadows

Венгрия: Йоци Папай - Origo

Дания: Аня Ниссен - Where Am I

Ирландия: Брендан Мюррей - Dying to Try

Сан-Марино Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit of the Night

Хорватия: Жак Худек - My Friend

Норвегия: JOWST - Grab The Moment

Швейцария: Timebelle - Apollo

Беларусь: NAVIBAND - Гисторыя Майго Жыцця

Болгария: Кристиан Костив - Beautiful Mess

Литва: Fusedmarc - Rain Of Revolution

Эстония: Койт Тооме и Лаура - Verona

Израиль: Имри Зив - I Feel Alive

Организаторы подчеркивают, что финал Международного песенного конкурса состоится 13 мая, во время проведения шоу стоит ожидать рекламных пауз, их будет две: после пятой и двенадцатой композиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на время проведения финала песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве появится шесть фанзон, которые начнут работать уже 30 апреля. Две самых больших фанзоны будут обустроены на Софийской площади и Крещатике. Во время проведения Евровидения здесь состоятся 11 больших концертов украинских исполнителей и коллективов.

Также гости и жители Киева смогут посетить фанзону возле Национальной оперетты, где будут организованы театральные фестивали. Рядом с музеем "Крепость" планируется сооружение специальной фанзоны для участников АТО. Еще две откроют на Почтовой и Троицкой площадях.

Теги материала: Евровидение-2017, Евровидение, конкурс, певец, певица, Украина
Новости СМИ2
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