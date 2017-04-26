Организаторы утвердили порядок выступлений участников на Евровидении-2017

В среду, 26 апреля, порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса был утвержден продюсерами конкурса "Евровидение". Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба конкурса.
В этом году организаторы изменили способ определения очередности выступления конкурсантов. Было принято решение заранее запланировать порядок так, чтобы шоу получилось более увлекательным для зрителей. В предыдущие годы. До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу.
Утвержденный порядок практически не отличается о того, который был опубликован ранее, только из второго полуфинала исключили участницу от России. Как известно, Российская Федерация отказалась от участия в конкурсе. Причиной этого стал запрет на въезд в Украину российской участнице Юлии Самойловой.
Первый полуфинал Евровидения 2017 - 9 мая
Швеция: Робин Бенгтссон - I can't Go On
Грузия: Тамара Гачечиладзе - Keep The Faith
Австралия: Исайя Фаербрейс - don't Come Easy
Албания: Линдита - World
Бельгия: Бланш - City Lights
Черногория: Славко Калезич - Space
Финляндия: Норма Джон - Blackbird
Азербайджан: Диана Гаджиева - Skeletons
Португалия: Сальвадор Зибрав - Amar Pelos Dois
Греция: Деми - This is Love
Польша: Кася Мось - Flashlight
Молдова: Sunstroke Project - Hey Mamma
Исландия: Свала - Paper
Чехия: Мартина Барта - My Turn
Кипр: Ховиг - Gravity
Армения: Арцвик - Fly With Me
Словения: Омар Набер - On My Way
Латвия: Triana Park - Line
Второй полуфинал Евровидения 2017 - 11 мая
Сербия: Тияна Богичевич - In Too Deep
Австрия: Натан Трент - Running On Air
Македония: Яна Бурческа - Dance Alone
Мальта: Клаудия Фаниелло - Breathlessly
Румыния: Илинка и Алекс Флоря - Yodel It!
Нидерланды: OG3NE - Lights and Shadows
Венгрия: Йоци Папай - Origo
Дания: Аня Ниссен - Where Am I
Ирландия: Брендан Мюррей - Dying to Try
Сан-Марино Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit of the Night
Хорватия: Жак Худек - My Friend
Норвегия: JOWST - Grab The Moment
Швейцария: Timebelle - Apollo
Беларусь: NAVIBAND - Гисторыя Майго Жыцця
Болгария: Кристиан Костив - Beautiful Mess
Литва: Fusedmarc - Rain Of Revolution
Эстония: Койт Тооме и Лаура - Verona
Израиль: Имри Зив - I Feel Alive
Организаторы подчеркивают, что финал Международного песенного конкурса состоится 13 мая, во время проведения шоу стоит ожидать рекламных пауз, их будет две: после пятой и двенадцатой композиции.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на время проведения финала песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве появится шесть фанзон, которые начнут работать уже 30 апреля. Две самых больших фанзоны будут обустроены на Софийской площади и Крещатике. Во время проведения Евровидения здесь состоятся 11 больших концертов украинских исполнителей и коллективов.
Также гости и жители Киева смогут посетить фанзону возле Национальной оперетты, где будут организованы театральные фестивали. Рядом с музеем "Крепость" планируется сооружение специальной фанзоны для участников АТО. Еще две откроют на Почтовой и Троицкой площадях.