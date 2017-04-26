В Киеве ожидается рекордное количество свадеб

На последнюю неделю апреля в Киеве пары подали рекордное количество заявлений на заключение брака, передает УНИАН.
По словам начальника Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислава Куценко, количество поданных заявлений на дни с 26 по 30 апреля практически почти в 1,5-2,5 раза превысило средние показатели за такие же периоды. Такую статистику предоставили органы регистрации актов гражданского состояния (ОГРАГС).
За последнюю неделю апреля в брак должны вступить более 1000 пар, что в три раза больше, чем в любую иную неделю месяца.
Помимо этого, Станислав подчеркнул, что пары торопятся зарегистрировать брак и в будние дни.
"Интересно, что обычно в мае количество браков всегда снижается почти вдвое, поскольку по народным поверьям этот месяц неблагоприятен для свадеб", - отметил глава минюст Киева.
По словам Куценка, такая статистика говорит о том, что по-настоящему влюбленных не смущают ни суеверия, ни приметы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 апреля, известная украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова.