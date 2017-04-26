В Киеве ожидается рекордное количество свадеб

MIGnews.com.ua

На последнюю неделю апреля в Киеве пары подали рекордное количество заявлений на заключение брака, передает УНИАН .

По словам начальника Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислава Куценко, количество поданных заявлений на дни с 26 по 30 апреля практически почти в 1,5-2,5 раза превысило средние показатели за такие же периоды. Такую статистику предоставили органы регистрации актов гражданского состояния (ОГРАГС).

За последнюю неделю апреля в брак должны вступить более 1000 пар, что в три раза больше, чем в любую иную неделю месяца.

Помимо этого, Станислав подчеркнул, что пары торопятся зарегистрировать брак и в будние дни.

"Интересно, что обычно в мае количество браков всегда снижается почти вдвое, поскольку по народным поверьям этот месяц неблагоприятен для свадеб", - отметил глава минюст Киева.

По словам Куценка, такая статистика говорит о том, что по-настоящему влюбленных не смущают ни суеверия, ни приметы.