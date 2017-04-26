В самолете скандальной авиакомпании погиб сын самого большого в мире кролика

MIGnews.com.ua

Во время рейса, на борту одного из самолетов американской авиационной компании United Airlines погиб гигантский кролик, сотрудники взялись за расследование происшествия, передает ВВС .

По сведениям местных СМИ, кролика Саймона обнаружили в грузовом отсеке самолета мертвым, после того, как он прибыл из Лондона в Чикаго.

Гигантский кролик, рост которого 90 сантиметров, направлялся в новый дом, к новому владельцу - знаменитости, имя которой держится в секрете. При этом сотрудники авиакомпании выразили свое огорчение смертью животного, отметив, что их фирма стабильно заботится о питомцах, которых она перевозит.

Отмечается, что погибший Саймон был ребенком одного из самых больших в мире кроликов - гигантского кроля Дария.

"Саймон прошел ветеринарный осмотр за три часа до полета, он был в отличной форме. Произошло что-то очень странное, и я хочу знать, что. Я отправляла кроликов по всему миру, и ни разу ничего подобного не случалось", - заявила владелица погибшего животного.

Помимо этого, в Министерстве транспорта США сообщили о том, что за 2015 год американские авиакомпании сообщили о факте смерти 35 животных, из которых 14 умерли на борту самолетов фирмы United Airlines.