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В самолете скандальной авиакомпании погиб сын самого большого в мире кролика
26.04.2017 15:59

В самолете скандальной авиакомпании погиб сын самого большого в мире кролика  Фоторепортаж

Во время рейса, на борту одного из самолетов американской авиационной компании United Airlines погиб гигантский кролик, сотрудники взялись за расследование происшествия, передает ВВС.

По сведениям местных СМИ, кролика Саймона обнаружили в грузовом отсеке самолета мертвым, после того, как он прибыл из Лондона в Чикаго.

Гигантский кролик, рост которого 90 сантиметров, направлялся в новый дом, к новому владельцу - знаменитости, имя которой держится в секрете. При этом сотрудники авиакомпании выразили свое огорчение смертью животного, отметив, что их фирма стабильно заботится о питомцах, которых она перевозит.

Отмечается, что погибший Саймон был ребенком одного из самых больших в мире кроликов - гигантского кроля Дария.

"Саймон прошел ветеринарный осмотр за три часа до полета, он был в отличной форме. Произошло что-то очень странное, и я хочу знать, что. Я отправляла кроликов по всему миру, и ни разу ничего подобного не случалось", - заявила владелица погибшего животного.

Помимо этого, в Министерстве транспорта США сообщили о том, что за 2015 год американские авиакомпании сообщили о факте смерти 35 животных, из которых 14 умерли на борту самолетов фирмы United Airlines.

Как сообщал MIGnews.com.ua, киевские власти приступили к проектированию и строительству современного Центра защиты животных.

Теги материала: кроль, животные, авиакомпания, самолет, смерть
Новости СМИ2
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