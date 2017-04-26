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Массовые аресты в Турции закончились задержанием сотен людей
26.04.2017 13:21

Массовые аресты в Турции закончились задержанием сотен людей

В Турции на протяжении суток задержано более 1000 человек из-за вероятных связи с организацией Фетхуллаха Гюлена, сообщает Корреспондент.

"Сегодня в 81 провинции Турции была проведена операция. Она еще продолжается. На данный момент в 72 провинциях задержано 1009  лиц, и это очень важный шаг для нашей страны", - сказал министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Стоит отметить, что прокуратура выдала предписания на задержание 4,9 тысяч человек, работающих в структурах Управлений безопасности республики или связанных с ними. По этому, большинство задержанных являются полицейскими.

По данным источника, облавы прошли как по адресам проживания подозреваемых, так и на их рабочих местах. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы.  Позже сообщалось, что правоохранители задержали около полусотни человек, выступавших против конституционного референдума, прошедшего в стране 16 апреля. 

Теги материала: Турция, задержание, полицейские, прокуратура
Новости СМИ2
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