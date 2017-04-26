Массовые аресты в Турции закончились задержанием сотен людей

В Турции на протяжении суток задержано более 1000 человек из-за вероятных связи с организацией Фетхуллаха Гюлена, сообщает Корреспондент.
"Сегодня в 81 провинции Турции была проведена операция. Она еще продолжается. На данный момент в 72 провинциях задержано 1009 лиц, и это очень важный шаг для нашей страны", - сказал министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
Стоит отметить, что прокуратура выдала предписания на задержание 4,9 тысяч человек, работающих в структурах Управлений безопасности республики или связанных с ними. По этому, большинство задержанных являются полицейскими.
По данным источника, облавы прошли как по адресам проживания подозреваемых, так и на их рабочих местах.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы. Позже сообщалось, что правоохранители задержали около полусотни человек, выступавших против конституционного референдума, прошедшего в стране 16 апреля.