Массовые аресты в Турции закончились задержанием сотен людей

MIGnews.com.ua

В Турции на протяжении суток задержано более 1000 человек из-за вероятных связи с организацией Фетхуллаха Гюлена, сообщает Корреспондент .

"Сегодня в 81 провинции Турции была проведена операция. Она еще продолжается. На данный момент в 72 провинциях задержано 1009 лиц, и это очень важный шаг для нашей страны", - сказал министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Стоит отметить, что прокуратура выдала предписания на задержание 4,9 тысяч человек, работающих в структурах Управлений безопасности республики или связанных с ними. По этому, большинство задержанных являются полицейскими.

По данным источника, облавы прошли как по адресам проживания подозреваемых, так и на их рабочих местах.