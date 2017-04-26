Победительница Евровидения-2016 Джамала вышла замуж

MIGnews.com.ua

В среду, 26 апреля, известная украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма", который и поженил молодых.

Церемония состоялась в Исламском культурном центре Киева и была организована по всем традициям свадебного обрядах крымских татар - никах.

Джамала выбрала для бракосочетания закрытое платье, а также покрыла голову кружевной фатой. Сулейманов же был одет в черный костюм и национальный головной убор крымских татар.

По фотографиям с бракосочетания, которые начали появляться в сети видно, что в Исламском центре присутствовало немного гостей, большинство из которых являются родственниками пары.